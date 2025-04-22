фото: ОВА

Ночью 22 киевлян россияне продолжали атаковать Никопольщину дронами-камикадзе. От вражеских ударов страдали Никополь и Марганецкая громада

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атак повреждены админздание, 3 частных дома, линия электропередач.

"По Межевской громаде, что на Синельниковщине, враг также ударил беспилотником. Загорелось авто. Повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. Люди уцелели", – рассказал чиновник.

Также Лысак добавил, что подразделения ПВК "Восток" ночью уничтожили над Днепропетровщиной два беспилотника.

На фото – Никопольщина.

Напомним, в ночь на 22 апреля российские войска нанесли удар по городу Белополье Сумской области, применив управляемые авиационные бомбы.