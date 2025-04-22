фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Из-за дронового удара в Одессе "загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета".

Была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

От ГСЧС для ликвидации последствий обстрела были привлечены 78 пожарных и 21 единица техники.

Напомним, 21 апреля около 23:00 россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеского удара пострадали три человека.