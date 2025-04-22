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22 квітня 2025, 09:08

РФ атакувала Сумщину: 114 вибухів, пошкоджено житло, є постраждалий

22 квітня 2025, 09:08
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Уночі та зранку росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 114 вибухів

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти обстріляли 9 громад.

  • Краснопільська громада: зазнала одного з найпотужніших ударів — 28 вибухів, у тому числі від мінометів, КАБів і дронів. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, згоріла приватна оселя, є руйнування нежитлової будівлі.
  • Білопільська громада: внаслідок пусків КАБів поранено цивільну людину, пошкоджено приватні будинки.
  • Ворожбянська громада: пошкоджено приватну забудову після пуску КАБів.
  • Новослобідська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

Інші громади — Юнаківська, Миропільська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська — зазнали обстрілів із артилерії, мінометів, а також атак із дронів.

За всіма фактами воєнних злочинів триває документування та розслідування.

Нагадаємо, 21 квітня близько 23:00 росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару постраждали три людини.

Згодом у ДСНС показали, як гасили пожежу після дронової атаки по Одесі

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