В Сумской области россияне сбросили авиабомбы на Белополье

фото: Национальная полиция

В ночь на 22 апреля российские войска нанесли удар по городу Белополье Сумской области, применив управляемые авиационные бомбы

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки пострадал один человек.

По предварительным данным, по меньшей мере три частных жилых дома получили повреждения.

На месте работают полицейские: документируют последствия обстрелов, фиксируют разрушения и собирают доказательную базу.

Следователи уже начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, 21 апреля, оккупационные войска РФ атаковали Эсманьскую общину Шосткинского района. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель.