В Сумской области россияне сбросили авиабомбы на Белополье
В ночь на 22 апреля российские войска нанесли удар по городу Белополье Сумской области, применив управляемые авиационные бомбы
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки пострадал один человек.
По предварительным данным, по меньшей мере три частных жилых дома получили повреждения.
На месте работают полицейские: документируют последствия обстрелов, фиксируют разрушения и собирают доказательную базу.
Следователи уже начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны".
Напомним, 21 апреля, оккупационные войска РФ атаковали Эсманьскую общину Шосткинского района. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель.
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