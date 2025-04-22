Россияне ударили по Сумщине из минометов: погиб человек

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 09:20 россияне из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру.

"В результате чего на собственном подворье 66-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения", — говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека, правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, утром 21 апреля россияне ударили по Николаеву ракетами неустановленного типа.