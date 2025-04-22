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Российская армия не прекращает наносить удары по Харьковщине

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Около 19:20 21 апреля россияне обстреляли из артиллерии Купянск. Попали по частному сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Также в понедельник вечером в селе Ивашки Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в 24-летнего парня, ехавшего на скутере. Он погиб на месте.

Напомним, утром 21 апреля российские войска атаковали дронами поселок в Херсонской области. Есть жертва и пострадавшие.