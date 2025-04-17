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17 апреля 2025, 18:16

На Сумщине россияне атаковали критическую инфраструктуру

17 апреля 2025, 18:16
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Днем 17 апреля российские войска нанесли удары дроном и БпЛА по объектам критической инфраструктуры Глуховской общины на Сумщине

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, предварительно, в результате обстрела жертв нет, но причинен материальный ущерб инфраструктуре. Это уже не первый случай ударов по этому региону – Глухов и окрестности регулярно становятся мишенью русских дронов и артиллерии.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги, поскольку опасность с воздуха остается высокой.

Напомним, сегодня ночью, 17 апреля, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Садовскую и Степановскую общины Сумского района. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила семь российских ударных беспилотников типа "Shahed", атаковавших регион.

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Сумская область Глуховская громада дроны БПЛА критическая инфраструктура война
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