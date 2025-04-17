На Сумщині росіяни атакували критичну інфраструктуру

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Вдень 17 квітня російські війська здійснили удари дроном та БпЛА по об'єктах критичної інфраструктури Глухівської громади на Сумщині

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, попередньо, внаслідок обстрілу жертв немає, але завдано матеріальної шкоди інфраструктурі. Це вже не перший випадок ударів по цьому регіону — Глухів та околиці регулярно стають мішенню російських дронів та артилерії.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки небезпека з повітря залишається високою.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 17 квітня, російські окупаційні війська атакували безпілотниками Садівську та Степанівську громади Сумського району. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила сім російських ударних безпілотників типу "Shahed", які атакували регіон.