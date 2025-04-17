Российские войска атаковали Донетчину КАБами: погиб человек, ранены 6 гражданских

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Вчера, 16 апреля, российские оккупационные войска нанесли 3636 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и пострадали шесть мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, поселки Заречное, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, села Заря, Полтавка и Яблоновка. Российские захватчики повредили 48 гражданских объектов, из них - 41 жилой дом.

"В Покровске россияне убили гражданского, повредили частный дом", - говорится в сообщении.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Также ранены 30 человек.