Войска РФ обстреляли Сумщину: повреждена гражданская инфраструктура

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Сегодня ночью, 17 апреля, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Садовскую и Степановскую общины Сумского района. Есть повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.

Под ударом оккупантов оказалась гражданская инфраструктура. В результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, два легковых автомобиля и административное здание.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"По данным фактам начаты уголовные производства по статье 438 (военные преступления)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила семь российских ударных беспилотников типа "Shahed", атаковавших регион.