Интенсивность российских штурмов на Сумщине за последнюю неделю выросла на 30%, – ОВА
За последнюю неделю интенсивность штурмовых действий противника на приграничье Сумщины увеличилась на 30%
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
За последние семь дней россияне совершили 47 штурмовых действий позиций наших защитников. Основные усилия враг сосредотачивает в направлениях населённых пунктов Журавка и Басовка.
Враг сконцентрирован на проведении контрнаступательной операции в Курской области, но наши военные дают достойный отпор противнику и наносят ему значительные потери.
Существенно возросла и интенсивность применения авиации. Это очень важно для поддержки Сил безопасности и обороны в уничтожении сил и средств противника, – говорится в сообщении.
Кроме того, россияне продолжают осуществлять обстрелы по приграничье Сумщины, бить по объектам гражданской и критической инфраструктуры. В этот раз основными целями россиян стали предприятия пищевой промышленности (хлебо-мясокомбинаты, молокозаводы и т.п.).
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько солдат нужно Украине ежемесячно.