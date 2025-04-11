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11 апреля 2025, 07:24

Интенсивность российских штурмов на Сумщине за последнюю неделю выросла на 30%, – ОВА

11 апреля 2025, 07:24
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иллюстративное фото: росСМИ
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За последнюю неделю интенсивность штурмовых действий противника на приграничье Сумщины увеличилась на 30%

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

За последние семь дней россияне совершили 47 штурмовых действий позиций наших защитников. Основные усилия враг сосредотачивает в направлениях населённых пунктов Журавка и Басовка.

Враг сконцентрирован на проведении контрнаступательной операции в Курской области, но наши военные дают достойный отпор противнику и наносят ему значительные потери.

Существенно возросла и интенсивность применения авиации. Это очень важно для поддержки Сил безопасности и обороны в уничтожении сил и средств противника, – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне продолжают осуществлять обстрелы по приграничье Сумщины, бить по объектам гражданской и критической инфраструктуры. В этот раз основными целями россиян стали предприятия пищевой промышленности (хлебо-мясокомбинаты, молокозаводы и т.п.).

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько солдат нужно Украине ежемесячно.

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