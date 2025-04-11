Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

За последние семь дней россияне совершили 47 штурмовых действий позиций наших защитников. Основные усилия враг сосредотачивает в направлениях населённых пунктов Журавка и Басовка.

Враг сконцентрирован на проведении контрнаступательной операции в Курской области, но наши военные дают достойный отпор противнику и наносят ему значительные потери.

Существенно возросла и интенсивность применения авиации. Это очень важно для поддержки Сил безопасности и обороны в уничтожении сил и средств противника, – говорится в сообщении.