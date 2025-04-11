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Ночью и утром 11 апреля российские войска нанесли 38 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews .

Отмечается, что оккупанты атаковали 5 общин.

Россияне обстреляли Краснопольскую общину, используя:

минометы,

артиллерия,

FPV-дроны,

управляемые авиабомбы,

беспилотники.

В результате обстрелов повреждено нежилое помещение, разрушен частный дом, а автомобиль сгорел.

Середино-будскую общину атаковали с помощью беспилотников.

По Шосткинской общине враг ударил БПЛА, поврежденное нежилое помещение.

На территории Юнаковской общины зафиксированы атаки от FPV-дронов и управляемых авиабомб и обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Эсманьскую общину войска РФ также атаковали FPV-дронами.

Напомним, за последнюю неделю интенсивность штурмовых действий противника на приграничные Сумщины увеличилась на 30%. Основные усилия враг сосредотачивается в направлениях населенных пунктов Журавка и Басовка.