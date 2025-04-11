За ночь и утро на Сумщине зафиксировано почти сотню взрывов
Ночью и утром 11 апреля российские войска нанесли 38 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews .
Отмечается, что оккупанты атаковали 5 общин.
Россияне обстреляли Краснопольскую общину, используя:
- минометы,
- артиллерия,
- FPV-дроны,
- управляемые авиабомбы,
- беспилотники.
В результате обстрелов повреждено нежилое помещение, разрушен частный дом, а автомобиль сгорел.
Середино-будскую общину атаковали с помощью беспилотников.
По Шосткинской общине враг ударил БПЛА, поврежденное нежилое помещение.
На территории Юнаковской общины зафиксированы атаки от FPV-дронов и управляемых авиабомб и обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Эсманьскую общину войска РФ также атаковали FPV-дронами.
Напомним, за последнюю неделю интенсивность штурмовых действий противника на приграничные Сумщины увеличилась на 30%. Основные усилия враг сосредотачивается в направлениях населенных пунктов Журавка и Басовка.