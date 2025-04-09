Подвійне вбивство на Сумщині: довічне отримав чоловік, який намагався приховати злочин

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За вбивство двох людей та спробу приховати сліди скоєного злочину 41-річного мешканця Охтирського району засудили до довічного ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, жорстокий злочин стався ще в 2020 році в Охтирському районі. Місцевий житель заявив у поліцію про зникнення своїх сусідів. Правоохоронці виявили в будинку два тіла. Спочатку все виглядало так, ніби чоловік побив до смерті жінку, а потім повісився.

Однак слідство встановило, що до злочину причетний зовсім інший чоловік. 12 вересня до загиблих приходив їхній знайомий, який і виявився вбивцею.

"На ґрунті ревнощів він спочатку задушив чоловіка, якому того дня виповнилось 42 роки, а потім побив до смерті 44-річну жінку", – йдеться у повідомленні.

Аби уникнути відповідальності, зловмисник вирішив інсценувати самогубство: тіло чоловіка повісив, намагаючись замаскувати власну власну причетність до злочину.

Під час розслідування з’ясувалося, що чоловік уже мав багатий кримінальний досвід. У минулому він неодноразово притягувався до відповідальності, включно з тяжким злочином — нанесенням тілесних ушкоджень жінці, які призвели до її смерті. За це він провів за ґратами близько семи років.

2 квітня 2025 року колегія суддів Шишацького районного суду Полтавської області визнала його винним у вбивстві двох осіб. Обвинуваченого засудили до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік задушив свою дружину. За вбивство коханої йому загрожує до 15 років тюрми.

Також повідомлялося, що на Волині затримали браконьєра, який стріляв у єгеря та вбив його дружину.