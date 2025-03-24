Россияне атаковали Никополь из РСЗО "Град": есть разрушения, пострадал гражданский

фото: Сергей Лысак

Российская армия накрыла из РСЗО "Град" Никополь на Днепропетровщине. Повреждена гражданская инфраструктура, ранен мирный житель

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, админздание, промышленное предприятие. Также изуродованы три многоквартирных дома и авто. Кроме того, загорелось не эксплуатировавшееся здание. Спасатели потушили огонь.

"Пострадал 35-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Он добавил, что подразделения ВК "Восход" ликвидировали в области два вражеских БпЛА.

Также оккупанты ударили по Марганецкой общине Никопольского района и по Межевской общине Синельниковского района. Последствия обстрелов устанавливаются.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 марта, российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей.