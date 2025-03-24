Оккупанты нанесли авиаудар по частному сектору в Донецкой области
В воскресенье, 24 марта, вражеская авиация нанесла удар по городу Родинское Покровского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Россияне ударили по частному сектору, попав в здание. В результате взрыва загорелись два хозяйственных сооружения.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 60 кв. метров, не допустив дальнейшего распространения огня.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, 23 марта российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области и ранили еще двух человек.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Зеленский подписал закон об увеличении акциза на сигареты
24 марта 2025, 12:13В Полтаве мужчина побил 11-месячную дочь
24 марта 2025, 12:01Россияне накрыли из артиллерии село в Херсонской области: погиб мужчина
24 марта 2025, 12:00Коалиция дронов выделила Украине 20 миллионов евро на разведывательные БПЛА
24 марта 2025, 11:57Из-за войны в Украине погибли по меньшей мере 604 ребенка
24 марта 2025, 11:45Не могли открыть дверь: на Волыни спасатели помогли двум пенсионерам
24 марта 2025, 11:36В Полтаве водитель Mazda сбил 14-летнюю девочку
24 марта 2025, 11:36Парафраз разговоров с Бушем и Кингом: Путин помолился за Трампа
24 марта 2025, 11:25Оккупанты обстреляли Николаевщину: в ОВА рассказали о последствиях атак
24 марта 2025, 11:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »