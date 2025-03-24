Удар по центру Сум: повреждены жилые дома, школа, среди раненых - дети
Россияне атаковали Сумы. Известно, что 28 человек получили ранения. Среди них четверо детей
Об этом сообщил и.о. городского головы Сум, передает RegioNews.
По словам Артема Кобзаря, россияне атаковали в городе промышленный объект. Также пострадал жилищный сектор и инфраструктурные объекты города. Среди них детские учреждения и больница.
Артем Кобзарь сообщил о раненых. Это 24 взрослых, а также 4 ребенка. На месте работают экстренные службы.
"Для оказания помощи пострадавшим будут развернуты штабы в детских садах №10 и №25", - сообщил он.
Напомним, что примерно в 15 часов дня в городе раздались взрывы. Стало известно, что россияне ударили по центру Сум. Сообщалось, что пострадали несколько многоэтажек и школа. К счастью, дети на момент атаки находились в укрытиях.