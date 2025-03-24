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24 марта 2025, 16:35

Удар по центру Сум: повреждены жилые дома, школа, среди раненых - дети

24 марта 2025, 16:35
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Фото из открытых источников
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Россияне атаковали Сумы. Известно, что 28 человек получили ранения. Среди них четверо детей

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум, передает RegioNews.

По словам Артема Кобзаря, россияне атаковали в городе промышленный объект. Также пострадал жилищный сектор и инфраструктурные объекты города. Среди них детские учреждения и больница.

Артем Кобзарь сообщил о раненых. Это 24 взрослых, а также 4 ребенка. На месте работают экстренные службы.

"Для оказания помощи пострадавшим будут развернуты штабы в детских садах №10 и №25", - сообщил он.

Напомним, что примерно в 15 часов дня в городе раздались взрывы. Стало известно, что россияне ударили по центру Сум. Сообщалось, что пострадали несколько многоэтажек и школа. К счастью, дети на момент атаки находились в укрытиях.

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