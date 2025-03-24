Фото из открытых источников

Россияне атаковали Сумы. Известно, что 28 человек получили ранения. Среди них четверо детей

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум, передает RegioNews.

По словам Артема Кобзаря, россияне атаковали в городе промышленный объект. Также пострадал жилищный сектор и инфраструктурные объекты города. Среди них детские учреждения и больница.

Артем Кобзарь сообщил о раненых. Это 24 взрослых, а также 4 ребенка. На месте работают экстренные службы.

"Для оказания помощи пострадавшим будут развернуты штабы в детских садах №10 и №25", - сообщил он.

Напомним, что примерно в 15 часов дня в городе раздались взрывы. Стало известно, что россияне ударили по центру Сум. Сообщалось, что пострадали несколько многоэтажек и школа. К счастью, дети на момент атаки находились в укрытиях.