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20 марта 2025, 22:05

Оккупанты бьют по Запорожской области КАБами, – ОВА

20 марта 2025, 22:05
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иллюстративное фото: росСМИ
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В эти минуты российские оккупанты атакуют населенные пункты Запорожской области авиационными бомбами. В районе гремят серии взрывов, слышных в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – говорится в сообщении.

Напомним, российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краснопольской общине Сумской области. В результате обстрелов погиб человек, еще один получил ранения.

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война взрыв обстрелы Запорожская область Запорожская ОВА авиабомба Федоров Иван Сергеевич КАБ
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