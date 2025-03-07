Ситуация в Сумской области ухудшается: украинские военные оказались в полуокружении

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В Сумской области украинские военные оказались в тяжелом положении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал FLASH UA.

"Рф прорвала фронт на Курщине, группировки ВСУ, вероятно, оказались в полуокружении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг пытается зайти в Журавку Сумской области, расширяя боевые действия возле Новенького и Басовки. В районе Малой Локни сообщают о захвате Новой и Старой Сорочицы.

Осинтеры отмечают, что россияне активно пытаются перерезать логистику.

OSINT – это сокращение от open source intelligence ("разведка по открытым источникам"). Когда источник информации разведчика – не таинственные информаторы, а открытые сайты, реестры и статистические данные, такой разведчик называет себя "осинтером".

Напомним, в Сумской области украинские пограничники разбомбили укрытие вместе с оккупантами.