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11 марта 2025, 15:10

Во Львове пьяный водитель влетел в припаркованное авто: при полицейских он выпил еще

11 марта 2025, 15:10
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фото: t.me/lvivpatrolpolice
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Авария произошла на прошлой неделе на улице Джорджа Вашингтона во Львове. После совершения ДТП пьяный водитель решил выпить еще

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

Оказалось, что водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с припаркованным авто этой же марки. Патрульные во время общения с 53-летним виновником ДТП обнаружили у львовянина признаки алкогольного опьянения.

"Водитель отказался проходить проверку, после чего получил бутылку алкоголя и начал пить", — говорится в сообщении.

На правонарушителя составили админпротоколы.

Напомним, в Ивано-Франковске водитель Kia врезался в автобус Богдан. Правоохранители выяснили, что водитель легковушки был пьян.

ДТП Львов патрульная полиция алкоголь нарушение авария пьяный водитель
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