Во Львове пьяный водитель влетел в припаркованное авто: при полицейских он выпил еще
Авария произошла на прошлой неделе на улице Джорджа Вашингтона во Львове. После совершения ДТП пьяный водитель решил выпить еще
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.
Оказалось, что водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с припаркованным авто этой же марки. Патрульные во время общения с 53-летним виновником ДТП обнаружили у львовянина признаки алкогольного опьянения.
"Водитель отказался проходить проверку, после чего получил бутылку алкоголя и начал пить", — говорится в сообщении.
На правонарушителя составили админпротоколы.
Напомним, в Ивано-Франковске водитель Kia врезался в автобус Богдан. Правоохранители выяснили, что водитель легковушки был пьян.