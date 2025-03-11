Во Львове пьяный водитель влетел в припаркованное авто: при полицейских он выпил еще

фото: t.me/lvivpatrolpolice

Авария произошла на прошлой неделе на улице Джорджа Вашингтона во Львове. После совершения ДТП пьяный водитель решил выпить еще

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

Оказалось, что водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с припаркованным авто этой же марки. Патрульные во время общения с 53-летним виновником ДТП обнаружили у львовянина признаки алкогольного опьянения.

"Водитель отказался проходить проверку, после чего получил бутылку алкоголя и начал пить", — говорится в сообщении.

На правонарушителя составили админпротоколы.

Напомним, в Ивано-Франковске водитель Kia врезался в автобус Богдан. Правоохранители выяснили, что водитель легковушки был пьян.