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Поздним вечером 27 февраля россияне запустили беспилотники по Сумам. Есть пострадавшие в результате вражеской атаки

Об этом сообщил Сумской городской совет, передает RegioNews.

"Вечером в четверг, 27 февраля, враг атаковал беспилотниками Сумы. Известно о нескольких пострадавших и повреждении окон в ряде домов в одном из микрорайонов города", – говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 28 февраля россияне атаковали Николаев. В результате падения обломков "Шахеда" есть повреждение складского помещения.