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Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

По данным ресурса, в большинстве больниц в оккупации отсутствуют койко-места для гражданских, поскольку они заняты солдатами РФ. В ЦНС подчеркнули, что размещение военных в гражданских больницах является сознательным очередным преступлением оккупантов, которые прячут своих преступников за спинами местных жителей.

"Также обращаем внимание, что согласно международному праву именно на оккупантов ложится обеспечение жизнедеятельности захваченного региона. Но Кремль в очередной раз демонстрирует отсутствие желания заботиться о населении, которое использует только как ресурс", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на ВОТ не могут найти достаточно гражданских кадров на административные должности среди местных жителей, поэтому массово будут назначаться военнослужащие.