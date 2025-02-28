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Захватчики развернули новый фильтрационный лагерь на 1000 человек для проверки на сотрудничество с украинскими войсками и принудительной выдачи паспортов гражданина РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты создали новый фильтрационный лагерь для жителей населенных пунктов, которые захватили в 2024 году, в который принудительно доставляют людей для проверки на сотрудничество с Силами обороны Украины. Все проходящие через лагерь обязательно получают паспорт гражданина России.

"Фактически россияне творят геноцид и уничтожают нацию в центре Европы прямо сейчас. Однако Центр национального сопротивления внимательно отслеживает сотрудников лагерей и причастен к их функционированию", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на ВОТ не могут найти достаточно гражданских кадров на административные должности среди местных жителей, поэтому массово будут назначаться военнослужащие.