Удар БпЛА по Сумам: в больницу госпитализировали пострадавшую женщину

фото: ГСЧС Украины

В результате дроновой атаки на Сумы 9 февраля пострадала местная жительница. Из-за падения обломков вражеского БпЛА повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В четырех многоэтажных жилых домах выбито более 300 окон.

Спасатели эвакуировали из поврежденных домов 65 граждан и оперативно развернули мобильный "Пункт несокрушимости", функционирующий в круглосуточном режиме.

В Сумском городском совете уточнили, что в результате удара ранения получила женщина, а количество поврежденных домов увеличилось до пяти.

"Стало известно, что пострадала женщина 1987 года рождения. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 9 февраля россияне атаковали Сумы ударными дронами. В результате удара была повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов города.

Сегодня в сети появилось видео момента попадания российского "шахеда" в Сумах.