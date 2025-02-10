Удар БпЛА по Сумам: в больницу госпитализировали пострадавшую женщину
В результате дроновой атаки на Сумы 9 февраля пострадала местная жительница. Из-за падения обломков вражеского БпЛА повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В четырех многоэтажных жилых домах выбито более 300 окон.
Спасатели эвакуировали из поврежденных домов 65 граждан и оперативно развернули мобильный "Пункт несокрушимости", функционирующий в круглосуточном режиме.
В Сумском городском совете уточнили, что в результате удара ранения получила женщина, а количество поврежденных домов увеличилось до пяти.
"Стало известно, что пострадала женщина 1987 года рождения. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.
Напомним, поздно вечером 9 февраля россияне атаковали Сумы ударными дронами. В результате удара была повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов города.
Сегодня в сети появилось видео момента попадания российского "шахеда" в Сумах.