Оккупанты ударили ракетой по Сумам: есть разрушения
Сегодня днем, 9 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по Сумам. "Прилет" зафиксировали в одной из промышленных зон города
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.
"По предварительной информации, ни раненых, ни погибших нет", – говорится в сообщении.
Напомним, из-за российского удара по Миропольской общине Сумской области 7 февраля разрушен многоквартирный жилой дом, погибли три человека.
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