Украинские моряки приземлили 3 российских ударных дрона
Ночью 3 февраля во время очередной воздушной атаки России военные моряки сбили три дрона-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники на днях обнаружили дрейфующую морскую мину, которую в результате шторма прибило к одному из пляжей Одесской области.
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