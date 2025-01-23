В Сумской области поезд сбил насмерть двух подростков

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Трагедия произошла в среду, 22 января, около 21:30 возле станции "Амбары" в Сумском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Поезд сообщением "Киев – Сумы" сбил двух подростков, которые двигались по путям в попутном направлении. От полученных травм 16-летняя девушка и 15-летний парень скончались на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Окончательные выводы можно будет сделать по результатам экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 13 января в Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил 18-летнего парня.