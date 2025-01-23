В Сумской области поезд сбил насмерть двух подростков
Трагедия произошла в среду, 22 января, около 21:30 возле станции "Амбары" в Сумском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Поезд сообщением "Киев – Сумы" сбил двух подростков, которые двигались по путям в попутном направлении. От полученных травм 16-летняя девушка и 15-летний парень скончались на месте.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Окончательные выводы можно будет сделать по результатам экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, 13 января в Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил 18-летнего парня.
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
Трамп выдвинул Путину ультиматум: в течение нескольких месяцев Россия рухнет
23 января 2025, 12:58В Донецкой области российские военные расстреляли шестерых украинских военнопленных
23 января 2025, 12:23Удар по Запорожью: количество пострадавших увеличилось до 45
23 января 2025, 11:52Била 10-летнего сына: на Житомирщине женщина издевалась над ребенком
23 января 2025, 11:20ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов, уничтожили 12 ББМ и более 60 артсистем россиян
23 января 2025, 11:05Из-за ракетной атаки в Запорожье уже более 30 раненых, — ОВА
23 января 2025, 10:45"Резкие" заявления и сигналы Трампа в Кремле не услышали
23 января 2025, 10:25Ночью ПВО сбила более 50 российских "шахедов" и БпЛА других типов
23 января 2025, 10:05Россияне уничтожили энергетический объект в Запорожье: 20 тысяч человек без света и воды
23 января 2025, 09:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Каким будет курс доллара в 2025 году
Все блоги »