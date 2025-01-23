На Сумщині потяг збив на смерть двох підлітків

фото: поліція

Трагедія трапилась в середу, 22 січня, близько 21:30 неподалік станції "Амбари" у Сумському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Потяг сполученням "Київ – Суми" збив двох підлітків, які рухались по коліям у попутному напрямку. Від отриманих травм 16-річна дівчина та 15-річний хлопець померли на місці.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Остаточні висновки можна буде зробити за результатами експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 13 січня на Київщині пасажирський поїзд на смерть збив 18-річного хлопця.