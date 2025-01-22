Росіяни атакували дроном Суми: є постраждалі, пошкоджено 13 житлових будинків
У Сумах внаслідок атаки російського ударного безпілотника пізно ввечері 21 січня постраждали троє людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Внаслідок атаки був частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного будинку. Там виникла пожежа.
За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних житлових будинків.
Три особи отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес, їм надали допомогу на місці.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Сумщині протягом минулої доби пʼятеро отримали поранення, з них одна дитина
На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людейВсі новини »
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