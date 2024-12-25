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25 декабря 2024, 09:28

В Сумской области задержали работников Госрыбагентства за незаконный вылов рыбы

25 декабря 2024, 09:28
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фото: прокуратура
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Правоохранители в Сумской области разоблачили работников Госрыбагентства и их сообщника, которые занимались незаконным выловом рыбы в промышленных масштабах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Правоохранители сообщили о подозрении двум главным инспекторам Управления Госагентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Сумской области по злоупотреблению влиянием.

Их гражданскому сообщнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и незаконном занятии рыбным промыслом.

По данным следствия, преступный промысел организовали работники Госрыбагентства, которые в соответствии со своими служебными обязанностями осуществляют рыбоохранные рейды и проверки законности приобретения и сбыта свежевыловленной рыбы по всей территории области.

Три фигуранта на служебном автомобиле рыбного патруля под предлогом проверок водоемов расставляли сетки и собирали улов.

"Незаконно выловленную рыбу, в том числе и краснокнижную, сбывали розничным продавцам центрального рынка в г. Сумы. Только за один "рейд" в Косовщинском водохранилище подозреваемые выловили 115 кг рыбы с ущербом для окружающей среды в размере 537 тыс. грн", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одесской области браконьеры наловили рыбы более чем на 2 млн грн.

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