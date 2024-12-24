Россияне ударили "шахедами" по ферме в Сумской области: пострадали животные

фото: Сумская областная военная администрация

Во вторник утром, 24 декабря, российские войска атаковали "шахедами" Кролевецкую общину Конотопского района. Захватчики попали по местной ферме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

По имеющимся данным, обошлось без пострадавших и погибших.

"Предварительно, люди не пострадали. Повреждено здание животноводческой фермы, травмированы коровы", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, ночью и утром зенитчики сбили над Днепропетровской семь российских ударных беспилотников.