07:10  24 декабря
В Украину пытались ввезти произведенную в РФ Казанскую икону Божией Матери
03:15  24 декабря
Молодчик из Харькова, убивший свою 10-летнюю сестру, мать и дедушку, получил пожизненное
07:40  24 декабря
На вооружение ВСУ поступил боевой модуль-пулемет "Wolly"
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2024, 09:28

Россияне ударили "шахедами" по ферме в Сумской области: пострадали животные

24 декабря 2024, 09:28
Читайте також українською мовою
фото: Сумская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

Во вторник утром, 24 декабря, российские войска атаковали "шахедами" Кролевецкую общину Конотопского района. Захватчики попали по местной ферме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

По имеющимся данным, обошлось без пострадавших и погибших.

"Предварительно, люди не пострадали. Повреждено здание животноводческой фермы, травмированы коровы", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, ночью и утром зенитчики сбили над Днепропетровской семь российских ударных беспилотников.

РФ война животные Сумская область БПЛА разрушения шахед ферма
Оккупанты атаковали БпЛА общину в Николаевской области
24 декабря 2024, 08:55
Россияне сбросили на Запорожскую область более 30 авиабомб: разрушены объекты инфраструктуры
24 декабря 2024, 08:43
В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря
24 декабря 2024, 07:27
Все новости »
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
На Закарпатье арестовали пособника уклонистов
24 декабря 2024, 10:26
Ночью ПВО сбила 36 российских "шахедов" и БпЛА других типов
24 декабря 2024, 10:25
На Луганщине украинские бойцы уничтожили САУ и бронетехнику россиян
24 декабря 2024, 10:15
Оккупанты убили жителя Херсонщины, ранены двое гражданских
24 декабря 2024, 09:45
За сутки ВСУ ликвидировали более 1600 российских оккупантов
24 декабря 2024, 09:10
Оккупанты атаковали БпЛА общину в Николаевской области
24 декабря 2024, 08:55
Россияне сбросили на Запорожскую область более 30 авиабомб: разрушены объекты инфраструктуры
24 декабря 2024, 08:43
В Днепропетровской области зенитчики сбили 7 российских БпЛА, — ОВА
24 декабря 2024, 08:25
В Херсоне мужчина задушил свою родную мать
24 декабря 2024, 08:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »