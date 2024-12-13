Уничтожили танк Т-72 и склады БК: пограничники нанесли сокрушительные удары по россиянам под Купянском
На Купянском направлении воины бригады "Месть" продолжают эффективно уничтожать российскую технику и укрепление оккупантов с помощью ударных дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
По вражеским целям метко отработали бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс".
"В течение недели уничтожены танк Т-72, 7 генераторов, 4 миномета, 2 полевых состава боеприпасов, 2 пункта управления БпЛА. Кроме того, ликвидированы десятки вражеских укрытий и пехота противника", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области бригада "Месть" нанесла оккупантам серьезные потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженного – танк, пушка и десятки вражеских позиций.
Силы обороны уничтожили технику и позиции российской армии в Донецкой областиВсе новости »
13 декабря 2024, 00:50Россияне ежедневно теряют около 400 солдат на Покровском направлении, — Сырский
12 декабря 2024, 17:57В Москве ликвидировали разработчика крылатых ракет X-59/X-69, – СМИ
12 декабря 2024, 12:28
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Китайский вояж Медведева: почему Путину приходится спешить
13 декабря 2024, 14:35Футбол на льду: Григорий Козловский блестяще проявил себя в хоккейном матче против звезд "Шахтера"
13 декабря 2024, 14:01В ГСЧС показали фото масштабного пожара на Прикарпатье после обстрела
13 декабря 2024, 13:43В общежитии одного из львовских вузов студентка передозировалась таблетками, девушка скончалась
13 декабря 2024, 13:28Кабмин уволил руководителя Украинского института национальной памяти
13 декабря 2024, 13:03Последствия массированной атаки России для атомной энергетики Украины: в МАГАТЭ выступили с заявлением
13 декабря 2024, 12:46Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Харьковщине
13 декабря 2024, 12:35В полиции показали последствия новой атаки россиян в Киевской области
13 декабря 2024, 12:01Россияне придумали новую технологию привлечения украинских детей к корректировке ударов и поджогов
13 декабря 2024, 11:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »