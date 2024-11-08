Из приграничья Сумщины нужно эвакуировать еще около 20 тысяч человек, – ОВА

фото: pixabay

Из приграничных населенных пунктов Сумской области нужно эвакуировать еще около 20 тысяч гражданских

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, передает RegioNews.

"Еще остаются населенные пункты, где около 20 тысяч жителей, которых нужно будет эвакуировать. Всего уже 39 тысяч человек в Сумской области эвакуировались, среди них – 7 тысяч детей", – отметил он.

По словам чиновника, для вынужденных переселенцев подготовили места в пределах области.

"В целом большинство эвакуированных остается в пределах Сумской области", – добавил глава ОВА.

Напомним, в прифронтовом Покровске Донецкой области остаются 11,5 тысячи жителей, среди которых 51 ребенок. Город открыт для въезда-выезда, эвакуация продолжается.