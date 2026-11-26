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В Полтавской области судили мужчину, который получил "работу" учителем ради мобилизации. Оказалось, что он подделал данные

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Полтавской области мужчина хотел получить отсрочку от мобилизации. Для этого он заказал поддельную справку о трудоустройстве по основному месту работы на должность учителя. В "документе" указали, что он якобы получал должностной оклад около 21 тысячи. На самом же деле такой работы не существовало.

На суде мужчина признал вину. Ему назначили один год и один месяц ограничения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.