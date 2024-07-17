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17 июля 2024, 10:21

Оккупанты более 130 раз били по Сумщине — полиция показала последствия новых обстрелов

17 июля 2024, 10:21
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фото: полиция
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За прошедшие сутки враг нанес 136 ударов по территории Сумской области. В общей сложности обстрелам подверглись 23 населенных пункта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Сумской области.

В результате атак повреждения получили объекты критической инфраструктуры, 2 частных жилых дома, гараж, хозяйственные помещения, фермерское хозяйство, уничтожены легковой и поврежден грузовой автомобили.

По каждому из фактов возбуждены уголовные производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Херсонской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов получили ранения семь человек.

Также сообщалось, что ночью 17 июля российские войска нанесли удары КАБами по Боровой Изюмского района Харьковщины.

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