Россияне сбросили авиабомбу на кафе в Боровой Харьковской области
Ночью 17 июля российские войска нанесли удары КАБами по Боровой Изюмского района Харьковщины.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате обстрела повреждены помещения кафе и автомойки, а также три частных дома. Обстрел произошел примерно в 4:40.
Синегубов также сообщил, что на Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
"На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее также сообщалось, что в Херсонской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов получили ранения семь человек.