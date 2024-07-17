Россияне сбросили авиабомбу на кафе в Боровой Харьковской области

фото иллюстративное: Олег Синегубов

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате обстрела повреждены помещения кафе и автомойки, а также три частных дома. Обстрел произошел примерно в 4:40.

Синегубов также сообщил, что на Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

"На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Херсонской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов получили ранения семь человек.