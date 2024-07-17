В Херсонской области за сутки в результате обстрелов получили ранения семь человек
В Херсонской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов получили ранения семь человек
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews.
Под вражеским огнем и авиаударами оказались Бургунка, Тягинка, Красный Маяк, Дорожное, Антоновка, Томарино, Михайловка, Ингулец, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Качкаровка, Широкая Балка, Камышаны, Токаревка, Садовое и Херсон.
Также враг нанес ракетный удар по Херсону.
Российские войска попали в дошкольное учебное заведение, торговые помещения и башню сотовой связи, семь многоэтажек и 19 частных домов.
Повреждены ангарные помещения и автомобили.
Из-за российской агрессии семь человек получили ранения.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что подразделения Сил обороны Украины отошли из села Крынки в Херсонской области, а также из села Урожайное Донецкой области.