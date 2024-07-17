В Харьковской области ВСУ уничтожили самое мощное неядерное оружие России

скриншот с видео

На Купянском направлении воины 43-й отдельной механизированной бригады обнаружили и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»

Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram, передает RegioNews.

"Выследив эту РСЗО, пилоты fpv-дронов точным сбросом разнесли на позициях эту вражескую адскую машину на куски. Каждая уничтоженная вражеская машина - это еще один шаг к нашей победе и миру на нашей земле", - говорится в сообщении.

На видео от 43-й ОМБр можно увидеть яркую детонацию вражеской цели.

Напомним, недавно пилоты FPV-дронов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в Донецкой области.