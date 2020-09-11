09:49  11 сентября
В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
10:58  11 сентября
Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
08:14  11 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2020, 11:12 6

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот

11 сентября 2020, 11:12 6
Читайте також українською мовою
Мужчина не справился с управлением
Мужчина не справился с управлением
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области утром 11 сентября разбился дельтаплан между населенными пунктами Народичи и Яжберень. В результате погиб пилот летательного транспорта.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и мужчина погиб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.

Напомним, в Одессе на Овидиопольськой дороге разбился двухместный самолет "Дельфин". На момент аварии в самолете находились двое мужчин.

смерть самолет трагедия Житомирская область авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Штепа и другие: кто станет новым мэром Славянска
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »