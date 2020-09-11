В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот
Мужчина не справился с управлением
Мужчина не справился с управлением
В Житомирской области утром 11 сентября разбился дельтаплан между населенными пунктами Народичи и Яжберень. В результате погиб пилот летательного транспорта.
Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.
Дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и мужчина погиб", - говорится в сообщении.
На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.
Напомним, в Одессе на Овидиопольськой дороге разбился двухместный самолет "Дельфин". На момент аварии в самолете находились двое мужчин.
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Штепа и другие: кто станет новым мэром Славянска