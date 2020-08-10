"Скотыняка, ты, Ляшко" - соцсети отреагировали на поздравления украинских политиков с победой Лукашенко

Украинские политики поспешили поздравить Лукашенко с победой и подверглись "хейтингу" со стороны пользователей социальных сетей

Украинские политики поспешили поздравить Лукашенко с победой и подверглись "хейтингу" со стороны пользователей социальных сетей

Фото: из открытых источников

Украинские политики спешат поздравить бессменного президента Республики Беларусь с очередной победой на выборах президента. У определенной части пользователей украинского сегмента сети Facebook это вызвало недоумение и негодование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикации политиков в соцсетях.

Так, одним из первых, задолго до объявления ЦИК Беларуси данных о выборах, Лукашенко поздравил нардеп от партии "Слуги народа" Евгений Шевченко.

Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы", - написал нардеп на странице в Facebook.

Данное поздравление очень кратко и емко прокомментировала другой нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, написав в ответ: "П#здець, Женя".

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок считает, что уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" просто зашкаливает: один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом.

"Действительно ли вы, слуги, думаете, что объединились с одной идеологией в искусственном создании под флагом Зеленского? Или в диковинку вам, что у вас во фракции одни смотрят на запад, другие на восток? Белорусские события не стали исключением. Один поздравляет Лукашенко, другая – кроет его матом!" - написал Клочок.

Незамеченным не осталось и поздравление Лукашенко от лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

"Поздравляю Александра Лукашенко с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное - прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь изнутри, чтобы она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Пост о Лукашенко, вероятно, повлечет имиджевые потери для Ляшко, ведь в комментариях многие выразили возмущение его заявлением и пообещали отписаться от страницы политика.

Так, один из подписчиков, не скрывая возмущения, высказался - "Скотыняка, ты, Олег Ляшко".

Однако после того, как в комментариях пользователи сети раскритиковали Ляшко за его слова, он пост удалил.

Поздравить Лукашенко с победой успел также и председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан", - говорится в обращении политика на сайте партии.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялся основной день голосования на президентских выборах. По предварительным данным Центризбиркома, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовал примерно 80% избирателей.