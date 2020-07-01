Глава Сумской ОГА получил выговор от президента
Выговор объявили за недостатки в работе
Выговор объявили за недостатки в работе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко.
Об этом говорится в указе главы государства №261/2020, пишет Regionews.
Роман Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.
Подтверждением этому предположению служит то, что накануне глава государства сменил руководителей Сумской, Путивльской и Ямпольской районных государственных администраций.
Напомним, Грищенко назначили на должность председателя Сумской ОГА в марте этого года.
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