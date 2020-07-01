Глава Сумской ОГА получил выговор от президента

Выговор объявили за недостатки в работе

Выговор объявили за недостатки в работе

Фото: Сумская ОГА

Об этом говорится в указе главы государства №261/2020, пишет Regionews.

Роман Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.

Подтверждением этому предположению служит то, что накануне глава государства сменил руководителей Сумской, Путивльской и Ямпольской районных государственных администраций.

Напомним, Грищенко назначили на должность председателя Сумской ОГА в марте этого года.