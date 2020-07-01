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Глава Сумской ОГА получил выговор от президента
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01 июля 2020, 20:32 2

Глава Сумской ОГА получил выговор от президента

01 июля 2020, 20:32 2
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Выговор объявили за недостатки в работе
Выговор объявили за недостатки в работе
Фото: Сумская ОГА
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко.

Об этом говорится в указе главы государства №261/2020, пишет Regionews.

Роман Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.

Подтверждением этому предположению служит то, что накануне глава государства сменил руководителей Сумской, Путивльской и Ямпольской районных государственных администраций.

Напомним, Грищенко назначили на должность председателя Сумской ОГА в марте этого года.

Владимир Зеленский Сумы президент ОГА Грищенко Роман Сумская область выговор
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