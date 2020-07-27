На Николаевщине от полученных на предприятии ожогов скончались двое мужчин

Рабочие не соблюдали правила техники безопасности во время сварки

Рабочие не соблюдали правила техники безопасности во время сварки

Фото: flickr

Об этом пишет RegioNews с посиалнням на ГУ Нацполиции Николаевской области.

Из местной больницы в Баштанский отдел полиции поступило сообщение о том, что с территории одного из предприятий с ожогами тела были госпитализированы двое работников 52-х и 53-х лет.

На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчины осуществляли сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF. Не соблюдая правил безопасности, допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак.

В результате взрыва обое мужчин получили ожоги и были госпитализированы в реанимацию медицинского учреждения, где в течение суток скончались.

В настоящее время следователи проводят расследование обстоятельств происшествия. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Ведется следствие.

Полиция проводит расследование обстоятельств гибели рабочих предприятия в Баштанке Днем 24 июля из медицинского учреждения... Опубликовано Полиция Николаевской области Понедельник, 27 июля 2020 г.

Напомним, сегодня же в Харькове во время ремонтных работ задохнулись четверо коммунальщиков.