Аваков назначил нового руководителя полиции Николаевской области

Также был назначен руководитель нацполиции Сумской области

Также был назначен руководитель нацполиции Сумской области

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба ВМД, передает RegioNews.

Ранее Сергей Шайхет занимал должность заместителя начальника следственного управления нацполиции в Одесской области.

Как сообщил председатель ацполиции Игорь Клименко, Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, был назначен председателем нацполиции в Сумской области.

Что касается Сергея Шайхета - среди других задач, прошу особое внимание уделить предстоящим выборам. 6 сентября начинается избирательная кампания", - сказал Клименко.

Напомним, СБУ провела первый допрос "луцкого террориста", проводятся следственные действия по выявлению связей злоумышленника.