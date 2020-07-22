Аваков назначил нового руководителя полиции Николаевской области
22 июля министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Сергея Шайхета новым руководителем нацполиции Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ВМД, передает RegioNews.
Ранее Сергей Шайхет занимал должность заместителя начальника следственного управления нацполиции в Одесской области.
Как сообщил председатель ацполиции Игорь Клименко, Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, был назначен председателем нацполиции в Сумской области.
Что касается Сергея Шайхета - среди других задач, прошу особое внимание уделить предстоящим выборам. 6 сентября начинается избирательная кампания", - сказал Клименко.
Напомним, СБУ провела первый допрос "луцкого террориста", проводятся следственные действия по выявлению связей злоумышленника.