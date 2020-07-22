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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 16:03 3

Аваков назначил нового руководителя полиции Николаевской области

22 июля 2020, 16:03 3
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Также был назначен руководитель нацполиции Сумской области
Также был назначен руководитель нацполиции Сумской области
Фото: Нацполиция
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22 июля министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Сергея Шайхета новым руководителем нацполиции Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВМД, передает RegioNews.

Ранее Сергей Шайхет занимал должность заместителя начальника следственного управления нацполиции в Одесской области.

Как сообщил председатель ацполиции Игорь Клименко, Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, был назначен председателем нацполиции в Сумской области.

Что касается Сергея Шайхета - среди других задач, прошу особое внимание уделить предстоящим выборам. 6 сентября начинается избирательная кампания", - сказал Клименко.

Напомним, СБУ провела первый допрос "луцкого террориста", проводятся следственные действия по выявлению связей злоумышленника.

Аваков Нацполиция Николаев область Сумская область
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