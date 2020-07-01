За Андрея Балоня и его сообщника вероятно внесли залог - СМИ

Подозреваемых во взяточничестве Андрея Балоня и Сергея Шевченко вскоре могут освободить из-под ареста

Подозреваемых во взяточничестве Андрея Балоня и Сергея Шевченко вскоре могут освободить из-под ареста

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За бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации и его сообщника вероятно внесли залог родственники.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СМИ Кировоградщины.

В частности, местные журналисты пишут, что о залоге сообщил активист Андрей Лаврусь в своем Telegram канале ссылаясь на собственные источники.

Как говорится в сообщении 10 миллионов собирала жена Андрея Балоня. Залог в размере 5 миллионов гривен за Сергея Шевченко собирал его отец, глава Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Сейчас решается вопрос в казначействе о подтверждении происхождения данных средств.

А как вы думаете? Как будут объяснять происхождение денег: откаты с тендеров на дорогах, строительстве или взятки за должности глав РГА? Что бы они там не указывали, мы то знаем, чем они занимались на своих постах!”, – пишет Андрей Лаврусь.

Вышли ли фигуранты дела на волю пока неизвестно.

Напомним, детективы НАБУ в четверг, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня на 60 дней с правом внесения залога.