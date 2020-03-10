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10 марта 2020, 11:15 23

В Полтаве отец жестоко поиздевался над приемной дочерью (видео)

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10 марта 2020, 11:15 23
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8 марта в 17:00 на улице Соборности в Полтаве мужчина на глазах у прохожих жестоко избил несовершеннолетнюю дочь
Фото:depositphotos
8 марта в 17:00 на улице Соборности в Полтаве мужчина на глазах у прохожих жестоко избил несовершеннолетнюю дочь

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Мужчина с 14-летней приемной дочерью гулял в парке "Солнечный”. Внезапно мужчина повалил девушку и ударил ее головой о парапет. Бил по туловищу и держал за волосы.

Случайный прохожий вызвал полицию. Но, когда правоохранители прибыли на место инцидента, свидетель от своих показаний отказался и подавать заявление в полицию не стал.

Полицейские выяснили, что пострадавшая девушка - приемный ребенок, который периодически убегает из дома. Патрульные изъяли и передали в ювенальную полицию видео, на котором зафиксировали избиение ребенка. С целью защиты ребенка от насилия девочку поместили в детский реабилитационный центр.

Как информировали RegioNews ранее, 17 февраля в селе Хажине Бердичевского района трое несовершеннолетних избили 14-летнюю девушку. Процесс снимали, видео выложили в социальные сети. Сейчас все трое задержаны.


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