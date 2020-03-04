Во Львове молодого человека обвинили в убийстве матери и тетки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Вчера, 3 марта, около 22:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что 58-летняя львовянка, жительница одного из домов на улице Научной, несколько дней не выходит на связь и не появляется на работе.
На место происшествия незамедлительно выехал экипаж Управления патрульной полиции Львовской области. Получив разрешение родственников, правоохранители зашли в квартиру и подвал, где обнаружили тела двух женщин без признаков жизни с многочисленными ножевыми ранениями. Полицейские установили личности погибших – ими оказались жительницы квартиры в возрасте 58 и 76 лет.
Также в квартире полицейские обнаружили 23-летнего сына одной из погибших женщин. Вторая жертва была его тетей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы предварительно установлено, что именно он причастен к причинению погибшим ножевых ранений, которые привели к смерти. Орудие убийства - нож, с места происшествия изъято", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.
По факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
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