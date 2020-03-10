Под Одессой парень убил девушку из-за пикантных насмешек

В Одесской области полицейские взяли под стражу подозреваемого в убийстве девушки из Лиманского района

Фото: полиция

В Одесской области полицейские взяли под стражу подозреваемого в убийстве девушки из Лиманского района

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции.

Тело 20-летней погибшей с открытой черепно-мозговой травмой нашли за домом культуры в ее деревне.

В тот же день по подозрению в умышленном убийстве полицейские задержали 24-летнего знакомого потерпевшей. По его месту жительства изъяли обгоревшие останки мобильного телефона погибшей, который он забрал, убегая с места происшествия, и пытался сжечь в печи.

По словам молодого человека, к страшным последствиям привел конфликт на сексуальной почве, во время которого девушка якобы над ним насмехалась.

Сейчас парню сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. Следствие продолжается.