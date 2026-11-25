Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригад

Украинские военные сорвали попытку российских окупантов прорвать оборону в районе поселка Доброполье Покровского района Донецкой области. Захватчики атаковали позиции Сил обороны при поддержке двух единиц бронетехники, однако понесли потери в технике и живой силе

Об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде ДШВ и обнародовали видео боевой работы, передает RegioNews .

Штурм произошел в южных окрестностях Доброполья. Воспользовавшись сложными погодными условиями, россияне попытались атаковать украинские позиции силами 11 военнослужащих при поддержке двух единиц бронетехники.

"Прорвать передний край обороны противнику не удалось", - отметили в бригаде.

Военные рассказали, что оккупанты рассчитывали на сильный ветер и плохую погоду, которые, по их мнению, делали невозможным использование украинских беспилотников.

"Враг был уверен, что при таких погодных условиях с сильным ветром, ни одного дрона не может быть в воздухе. Ошибался", - подчеркнули десантники.

Движение российской колонны заблаговременно обнаружило патрульный расчет FPV-дронов, нанесший первый удар. После этого оккупанты перегруппировались в другую бронемашину и попытались продолжить движение в направлении Доброполья.

Однако техника взорвалась на минном заграждении, а уцелевшие российские пехотинцы рассредоточились в ближайшей лесополосе.

Благодаря слаженной работе экипажей беспилотников разных подразделений сил обороны наступление россиян окончательно остановили. По данным 25-й бригады, оккупанты понесли потери в технике и личном составе.

Напомним, в течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили состав боеприпасов, два пункта управления российских войск и автомобильный мост через Северский Донец.