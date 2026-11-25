Фото: ГСЧС

В Запорожье в результате комбинированного российского удара пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Повреждены частные дома и 15 транспортных средств

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

По одному из адресов частично разрушены восемь частных жилых домов. Дальнейшего горения не было.

По другому адресу в результате удара загорелись помещение хозяйственного сооружения и автомобиль.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены 15 транспортных средств.

Психологи ГСЧС оказали помощь 14 гражданам.

Аварийно-спасательные работы завершены. На местах происшествия работали все экстренные службы.

Напомним, что российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области . В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи.