Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области будут судить 51-летнего жителя Березного, который угрожал адвокату физической расправой и стрелял над его головой из стартового пистолета. Мужчина был недоволен работой правозащитника, представлявшего его интересы по делу об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 46-летний адвокат заключил договор с 51-летним жителем Березного по поводу представительства его интересов во время судебного процесса о привлечении к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Однако 28 августа во время личной встречи у дома мужчины возник конфликт. Недоволен процессуальной деятельностью адвоката березновчанин начал ругаться и угрожать ему физической расправой.

После этого мужчина вошел в квартиру и взял стартовый пистолет. Вернувшись к адвокату, он поднял оружие над его головой и произвел один выстрел вверх.

Следователи сообщили 51-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 398 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении защитника или представителя лица.

В настоящее время досудебное расследование завершили, а материалы уголовного производства направили в суд.

Напомним, в центре Львова жестоко избили мужчину . Инцидент произошел в начале октября. Двое парней спровоцировали конфилкт с 31-летним мужчиной. Впоследствии они угрожали ему пневматическим пистолетом и избили его.