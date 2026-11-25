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В Николаевской области в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остались 85 населенных пунктов Николаевского района

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, передает RegioNews .

По его словам, российские войска атаковали область беспилотниками типа Shahed. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

"В настоящее время обесточено 85 н. п. Николаевского района", - сообщил Решетилов.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, что в результате очередной атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины повреждены магистральные сети. Без электроснабжения осталась часть Днепра и четырех районов области.