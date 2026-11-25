В Николаевской области из-за атаки российских дронов обесточены 85 населенных пунктов
В Николаевской области в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остались 85 населенных пунктов Николаевского района
Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, передает RegioNews .
По его словам, российские войска атаковали область беспилотниками типа Shahed. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.
"В настоящее время обесточено 85 н. п. Николаевского района", - сообщил Решетилов.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, что в результате очередной атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины повреждены магистральные сети. Без электроснабжения осталась часть Днепра и четырех районов области.